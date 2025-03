Sololaroma.it - Ucraina-Belgio, il pronostico di Nations League: Dovbyk sfida Lukaku, ma occhio all’Under

Leggi su Sololaroma.it

Latorna protagonista in questa sosta per le nazionali. Oltre alle sfide dei quarti di finale, andranno in scena anche i match validi per i playoff, con l’che se la vedrà contro il. La partita d’andata si disputerà giovedì 20 marzo presso l’Estadio Nueva Condomina di Murcia. I Diavoli Rossi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.77, mentre il pareggio e il successo della selezionesono dati rispettivamente a 3.60 e 4.35. La forma diL’è stata protagonista di un ottimo percorso in questa edizione di, dando continuità alla buona prestazione durante gli Europei. Adesso, la squadra di Rebrov ha l’occasione per essere promossa in Lega A ai danni del, dopo un buon cammino condito da due vittorie, due pareggi e due sconfitte, che gli sono valsi il secondo posto nel proprio girone I Red Devils, invece, stanno attraversando un periodo decisamente più negativo.