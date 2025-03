Iodonna.it - Uath, la meta western per i set cinematografici di Kevin Costner ha celebrato 100 anni di produzione cinematografica, fra i tanti film per esempio Mission Impossible.

Leggi su Iodonna.it

Milano, 18 mar. (askanews) – Grande come è difficile persino immaginare, bello come ihanno raccontato negli ultimi decenni. Lo Utah l’anno scorso ha100die televisiva nello stato: qualcosa di monumentale che spazia daII a Independence Day sino a Thelma&Louise. Leggi anche › “– Dead Reckoning”: la recensione delcon Tom Cruise «Il turismo cinematografico è molto importante per lo Utah», spiega ad askanews Emma Kwanin, Utah Office of Tourism, Global Markets Specialist. «Amiamo vedere viaggiatori internazionali e nazionali venire a vedere dove sono stati girati i loropreferiti, ed è molto importante per l’economia dello Utah, che fa da sfondo perfetto per qualsiasi: ha iniziato a comparire sul grande schermo con i vecchi, con John Ford e John Wayne, e continua ora ancora concome Horizon e American Saga, ma anche con classici come Forrest Gump, Footloose, e quelli più recenti» aggiunge.