Dayitalianews.com - U.S.A., uomo armato barricato alla sede della CIA: mobilitata un’imponente operazione di sicurezza

Leggi su Dayitalianews.com

Un’importantediè stata attivata presso il quartier generaleCIA a Langley, in Virginia, dove un, descritto come in preda a una crisi di nervi, si sarebbeminacciando il personale. La polizia, intervenuta rapidamente, non ha ancora chiarito se l’individuo si trovi all’interno di uno degli edificibase o se sia rimasto nel perimetro esterno.Nella zona si sono uditi diversi spari, anche se la situazione rimane fluida e in continua evoluzione. Alcuni funzionari, citati dal New York Times, hanno confermato che ci sarebbero segnalazioni su unche avrebbe esploso “diversi colpi” di arma da fuoco.Schierati anche gli artificieri e la squadra SWATI media statunitensi riferiscono che sul posto sono state inviate squadre speciali, tra cui una unità SWAT (Special Weapons and Tactics), funzionari federali e un nucleo di artificieri.