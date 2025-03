Napolipiu.com - Tuttosport: “Deve tornare al 4-3-3. Conte “prega” per Neres”

Leggi su Napolipiu.com

: “al 4-3-3.” per”">NAPOLI – Dopo due giorni di riposo, il Napoli torna oggi ad allenarsi a Castel Volturno agli ordini di Antonio. Come riportato da Raffaele Auriemma su, la ripresa avverrà senza i 12 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, tra cui Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano, Raspadori e Anguissa.Lo staff medico monitorerà con attenzione le condizioni di Rrahmani, uscito acciaccato contro il Venezia e fermo con il Kosovo, e di Anguissa, che dopo essere rientrato in campionato non è ancora al 100%. Il camerunense non dovrebbe giocare la prima gara con la sua nazionale, ma potrebbe essere in campo il 25 marzo contro la Libia. Lui e Olivera saranno gli ultimi a rientrare a Napoli.Il ritorno al 4-3-3 per rilanciare l’attaccosta valutando un cambio tattico per ritrovare solidità e incisività offensiva.