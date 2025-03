Ilrestodelcarlino.it - Tutte le info e i prezzi dei tickets

Lo spettacolo "La Milonga del Fútbol" di Federico Buffa va in scena questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. La regia è di Pierluigi Iorio. Sul palcoscenico, insieme a Buffa, ci sono Mascia Foschi e Alessandro Nidi, che firma la direzione musicale e le musiche originali. Light designer è Francesco Adinolfi. Questi idei biglietti: poltronissime 38 euro, poltrone 34,50 euro, prima galleria 28, 75 euro, seconda galleria 23 euro, terza galleria 18 euro. Per ulteriorirmazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro delle Muse, in via della Loggia (07152525 e [email protected] ).