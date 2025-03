Metropolitanmagazine.it - Tutte le ex famose di Paolo Ruffini: da Claudia Campolongo a Diana Del Bufalo

Due note attrici sono ex presenti nel passato sentimentale di, dal 2022 felice al fianco di Barbara Clara Pereira, artista italo-venezuelana. Oggi l’artista sarà ospite del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata. Agli albori della carriera nel mondo dello spettacolo nella quale ha esordito giovanissimo sul grande schermo con Ovosodo diVirzì nel 2000, e consolidatasi nel decennio come conduttore ed autore televisivo,nel 2007 convolava a nozze con l’attrice e musicista, con la quale intraprende al tempo stesso un sodalizio artistico, figurando nel cast di alcuni dei film che hanno visto alla regia il 46 enne di Livorno, come Fuga Di Cervelli, Tutto Molto Bello, Ragazzaccio e Rido Perchè Ti Amo.