Turchia-Ungheria | le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli spareggi di Nations League 2025. Gli ospiti per evitare la retrocessione in Lega B dovranno vedersela con i padroni di casa che vogliono conquistare la Lega principale.si giocherà giovedì 20 marzo alle ore 18.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa non sono riusciti a ripetere quanto di buono fatto all’Europeo dove erano arrivati fino ai quarti di finale. Nel girone di Nations League, invece, la Nazionale di Montella non ha trovato la giusta continuità, non vincendo le due partite contro il Galles e cadendo in Montenegro all’ultima giornata, consentendo ai britannici di ottenere il primo posto.I magiari invece si sono comportati bene nel proprio gruppo di Lega A. La Nazionale di Rossi, sirteggiata con Olanda e Germania, non poteva che ottenere il terzo posto conquistando sei punti, frutto di tre pareggi consecutivi e di una sola vittoria contro la Bosnia in trasferta.