Turchia le mosse di Erdogan per piegare le opposizioni Arresti ricatti ai curdi e riforma costituzionale | ecco il piano per la rielezione

La notizia dell’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, la mattina del 19 marzo, ha sconvolto la. Il primo cittadino è una figura di spicco dell’opposizione turca e da mesi si rincorrevano le voci sulla sua candidatura per le Presidenziali del 2028 come rappresentante del Partito repubblicano Chp. Il suo arresto arriva in un momento ben preciso e poco casuale. Il 23 marzo sono previste le prime primarie nella storia del Chp e Imamoglu era dato largamente per favorito. Nessuno degli altri candidati ha lo stesso grado di popolarità tra l’elettorato turco, senza contare che l’unico vero sfidante, il sindaco di Ankara Mansur Yavas, aveva già fatto un passo indietro alcune settimane prima. La situazione in realtà si era già complicata nei giorni precedenti, quando l’Università di Istanbul aveva dichiarato falsa la laurea conseguita negli anni Novanta da Imamoglu.