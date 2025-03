Turchia il sindaco di Istanbul Imamoglu in arresto per corruzione e terrorismo | è il principale rivale di Erdogan per la presidenza

Leggi su Open.online

Ekremdioppositore politico del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, è stato arrestato stamattina nella sua abitazione insieme a decine di collaboratori e membri del suo partito Chp (il Partito popolare repubblicano). A darne l’annuncio c on un video sui social media lo stesso 53enne. A marzo sarebbe stato scelto dai suoi sostenitori come candidato allae quindidiretto di Erdo?an. Le accuse, secondo quanto si apprende dall’ufficio del procuratore della capitale, sono di, estorsione e «favoreggiamento nei confronti del Pkk». Ovvero il Partito dei lavoratori del Kurdistan che Ankara ritiene un’organizzazione terroristica. L’organizzazione criminale Masarebbe anche ritenuto responsabile di essere a capo di una «organizzazione criminale a scopo di lucro».