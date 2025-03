Lanotiziagiornale.it - Turchia, arrestato il sindaco di Istanbul per presunto terrorismo e corruzione. È un noto oppositore del presidente Erdo?an

Shock indove ildi, Ekrem Imamoglu, è statoa seguito di una lunga perquisizione nella sua abitazione. Secondo quanto riportato da Ntv, le autorità avrebbero compiuto indagini su Imamoglu per presunti casi di.“Centinaia di agenti di polizia sono arrivati alla mia porta. Faccio affidamento sulla mia nazione. La polizia ha fatto irruzione in casa mia e ha bussato alla mia porta”, ha scritto Imamoglu sul suo canale X poco prima dell’arresto. Il primo cittadino, esponente di spicco del centrosinistra turco, è uno dei principali rivali delRecep Tayyip Erdo?an e proprio in questi giorni si apprestava a candidarsi per sfidarlo alle prossime elezioni.ildiper