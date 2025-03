Panorama.it - Turchia, arrestato il Sindaco di Istanbul oppositore di Erdogan

Leggi su Panorama.it

Questa mattina laè stata scossa dalla notizia dell’arresto deldi, Ekrem Imamo?lu. È stato lui stesso ad annunciarlo, in un video postato dal suo account X che lo ritrae nella sua abitazione: «Centinaia di poliziotti si sono presentati alla mia porta e hanno fatto irruzione in casa mia. Ho fiducia nella mia nazione», sono state le parole del. I media turchi riferiscono che il suo arresto è dovuto alle accuse di “estorsione, corruzione, frode e turbativa d'asta da parte di un'organizzazione criminale” mosse nei suoi confronti, oltre che per il “favoreggiamento nei confronti dell'organizzazione terroristica Pkk” (l’organizzazione curda il cui capo Ocalan ha recentemente chiesto al fine della lotta armata). La Procura generale difa sapere che Imamo?lu sarebbe «il leader di un gruppo criminale».