Turchia | arrestato il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu

Ildi, è statoper corruzione nell’ambito di un’indagine avviata nei confronti della Municipalità metropolitana della megalopoli turca., uno dei principali oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan, sarebbe stato portato al Dipartimento di Polizia die la sua casa è stata perquisita. Lo riportano vari media locali fra cui Cnn Turk e Hurryet. Il blitz delle forze dell’ordine – viene spiegato – riguarda un centinaio di persone nei confronti delle quali sono stati emessi mandati di cattura. “Ci troviamo di fronte a una grande tirannia. Ma voglio che sappiate che non mi arrenderò”, ha detto il primo cittadino in un video pubblicato su X prima di essere preso in custodia dalla forze dell’ordine.è stato elettodella più grande città dellanel marzo 2019, in una storica sconfitta per Erdogan e per il suo partito che aveva controllatoper un quarto di secolo.