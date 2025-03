Tpi.it - Turchia: arrestato il sindaco di Istanbul e principale oppositore di Erdogan, Ekrem Imamoglu

Ildi, considerato ilavversario politico del presidente dellaRecep Tayyip, è statooggi nell’ambito di un’indagine per “corruzione”, “estorsione”, “truffa aggravata” e “turbativa d’asta”, che l’opposizione denuncia come un “colpo di stato”.Elettodidue volte, nel 2019 e nel 2023, sconfiggendo i candidati del partito conservatore Giustizia e Sviluppo (AKP) die considerato l’astro nascente del Partito Popolare Repubblicano (Chp), ilmovimento di opposizione in, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale Anadolu,è statoinsieme al suo portavoce Murat Ongun e ad altre 98 persone accusate dall’ufficio del procuratore capo didi far parte di “un’organizzazione criminale”.