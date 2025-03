Quifinanza.it - Tumore al seno, fondi bloccati dal Ministero: mancano i soldi

Leggi su Quifinanza.it

Ildell’Economia e delle Finanze ha bloccato l’emendamento che avrebbe stanziato 6 milioni di euro all’anno per la prevenzione delal. La decisione è arrivata il 19 marzo 2025, quando la Commissione Bilancio del Senato ha esaminato il disegno di legge sulle liste d’attesa in sanità. Secondo il Mef, le coperture finanziarie proposte non sarebbero sufficienti a sostenere la misura.Il progetto mirava a estendere lo screening mammografico alle donne nella fascia d’età 45-50 anni e 70-74 anni, oggi escluse dai programmi standard del Servizio sanitario nazionale. Le polemiche per la bocciatura si uniscono a quelle relative al costo del piano di riarmo.per la prevenzioneLa proposta respinta prevedeva un finanziamento di 6 milioni di euro l’anno dal 2025 al 2027, in via sperimentale.