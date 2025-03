Tulipark Roma riapre | un’esplosione di colori per la primavera

Leggi su Funweek.it

Ieri, 18 marzo, ha riaperto i battenti, l’oasi floreale che ogniincanta ini. Situato in via dei Gordiani 73, vicino al parco di Villa De Sanctis,ha inaugurato la nuova stagione con un evento speciale alle ore 11:00.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca qui>> Con i suoi 26.000 metri quadri,offre uno spettacolo unico: migliaia di tulipani in fiore che colorano il paesaggio per circa quattro settimane. Un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, che possono immergersi in un’esperienza sensoriale fatta divivaci e profumi primaverili.Uno degli aspetti più amati diè il metodo U-Pick (Tu cogli), che permette ai visitatori di raccogliere personalmente i propri tulipani preferiti e creare mazzi personalizzati.