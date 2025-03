Justcalcio.com - TS – Tether e il messaggio criptico sui social

2025-03-19 13:23:00 Arrivano conferme da Tuttosport:Paolo Ardoino, CEO di, che recentemente ha acquisito una quota di minoranza del club bianconero, ha condiviso un’immagine sui suoidavvero particolare. Il momento della Juventus è sotto gli occhi di tutti con difficoltà palesi e con i tifosi infuriati a contestare l’operato di Thiago Motta e Giuntoli, ma anche della società in generale. Per questo motivo il posto condiviso da Ardoino ha fatto impazzire ancor di più i sostenitori bianconeri sui, in particolare su X., Ardoino e la foto con Del Piero e ZidaneArdoino, infatti, ha repostato una foto, evidentemente creata tramite Intelligenza Artificiale, che ritrae le due leggende della Juventus: Alex Del Piero e Zinedine Zidane, seduti a un tavolo quasi a replicare la sede della Continassa.