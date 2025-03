Justcalcio.com - TS – quando si gioca. Rouhi sfida Mbangula!

2025-03-18 20:37:00 Arrivano conferme da TS:TORINO – Il campionato di Serie A si ferma per gli impegni delle Nazionali con ben quattordicitori della Juventus sono stati convocati con le loro Nazionali. La compagine bianconera avrà solo due rappresentanti nell’Italia di Luciano Spalletti contro la Germania, ma saranno impegnati nei quarti della competizione anche Kolo Muani (contro la Croazia) e Teun Koopmeiners (contro la Spagna), mentre spareggi per Dusan Vlahovic (contro Austria) e Kenan Yildiz ( contro Ungheria). Oltreoceano sfide importanti per Nico Gonzalez (qualificazioni ai Mondiali) e per i due stelle e strisce McKennie-Weah nella semifinale di Concacaf Nations League. Non solotori della prima squadra: 3 under (19 e 21) scenderanno in campo con le proprie Selezioni con tanto di “Derby” bianconero.