Trump-Putin l’idea di una partita di hockey per il disgelo

(Adnkronos) – Donalde Vladimiravrebbero concordato di organizzare partite ditra atleti statunitensi e russi nel prossimo futuro. A rivelarlo è stato il Cremlino, che ha specificato comeabbia dato il suo assenso all’iniziativa nella telefonata del 18 marzo. Tuttavia, la reazione del mondo dello sport potrebbe essere di tono ben diverso: l’eventuale reintegro della Federazione russa, esclusa dopo l’invasione dell’Ucraina, potrebbe infatti provocare un vero e proprio terremoto. Secondo il governo russo, i due presidenti hanno discusso di “partite dinegli Stati Uniti e in Russia tra giocatori russi e americani che militano nella Nhl e nella Khl”, le rispettive leghe professionistiche di Usa e Russia. “La Nhl è venuta a conoscenza della conversazione tra i presidenti– ha dichiarato la lega in un comunicato a Espn – Ovviamente, non siamo stati parte di queste discussioni e sarebbe inappropriato commentare in questo momento”.