Iltempo.it - Trump-Putin, l'hockey e la nostalgia dell'Urss

Il diavolo si nasconde nei dettagli e qui il dettaglio è l'su ghiaccio. Una partita fra Stati Uniti e Russia che finisce, all'apparenza senza un senso compiuto, nella più difficile trattativa di pace del dopoguerra. Quella che Donald, pur con i suoi modi spicci e a volte contraddittori, ha aperto con lo zar Vladimirdopo tre anni di conflitto, morti, insulti e silenzi reciproci fra Occidente e Cremlino. Chi dice di sapere come andrà a finire racconta balle. Chi vuole fare la voce grossa più degli altri fa il giocoa Russia, a partire da Macron e Scholz. Ed ecco che l'ci apre una fessura che potrebbe diventare il passaggio verso un tavolo almeno di trattativa. Così come la piazzata alla Casa Bianca contro Zelensky è servita agli Usa per far sentire il Cremlino di nuovo superpotenza, condizione psicologica che per uno comevale più di un territorio conquistato, anche se in Europa questo non si può dire, quell'ha un valore enorme perché è la versione moderna di Rocky contro Ivan Drago, di Fisher contro Spassky, la materializzazione di un confronto planetario tra Mosca e Washington come ai tempi'U.