Dayitalianews.com - Trump: “Ottima telefonata con Zelensky, siamo sulla buona strada”

Leggi su Dayitalianews.com

Parla subito, dopo ladi oggi, 19 marzo, avuta con il presidente ucraino. Il presidenteha dichiarato: “Gran parte della conversazione è servita per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità”.Le parole del presidente Donald“Ho appena completato un’con il presidente”. Donaldfa il punto dopo lacon Volodymyr. Il presidente degli Stati Uniti, che ieri ha avuto un lungo colloquio con Vladimir Putin, oggi (19 marzo) ha parlato con il presidente ucraino.Nella, “durata circa un’ora”, “gran parte della discussione si è basatachiamata fatta ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità.