Trump | Ottima telefonata con Zelensky allineato su colloquio con Putin

Cresce l’attenzione sulla scena internazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald, che ha reso noto di aver avuto un lungotelefonico con il presidente ucraino Volodymyr.“Sono appena uscito da un’con il presidente, durata circa un’ora”, ha scritto l’ex presidente statunitense sulla piattaforma Truth, sottolineando il tono positivo dell’incontro a distanza.Durante il confronto, ha spiegato, si è discusso in modo approfondito del contenuto dellaavvenuta il giorno precedente con il presidente russo Vladimir. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato, è quello di lavorare per un possibile allineamento tra Russia e Ucraina, cercando un terreno comune sulle richieste e le necessità delle due parti.L’ex presidente ha inoltre annunciato di voler coinvolgere attivamente il Segretario di Stato Marco Rubio e il Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, ai quali ha chiesto di redigere una relazione dettagliata sui punti emersi durante la conversazione: Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi.