Laprimapagina.it - Trump invia lettera alla Guida Suprema dell’Iran: due mesi per un nuovo accordo nucleare

Leggi su Laprimapagina.it

Donaldha dichiarato di averto unairaniana, Ali Khamenei, in cui stabilisce una scadenza di dueper il raggiungimento di un. La notizia è stata riportata da Axios, che cita un dirigente statunitense e due fonti vicinemissiva. Nel frattempo, un giudice federale ha sospeso temporaneamente l’iniziativa dell’Epa, l’agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, di recuperare 20 miliardi di dollari destinati a sovvenzioni per il clima, infliggendo l’ennesimo colpo al tentativo didi esercitare un controllo unilaterale sulla spesa pubblica. Inoltre, il Washington Post riferisce che il presidente sta preparando l’imposizione di dazi su importazioni per migliaia di miliardi di dollari, con l’introduzione prevista per il 2 aprile.