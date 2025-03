Trump aggiorna Zelensky sui negoziati | Ottima telefonata siamo sulla strada giusta Il Cremlino | Donald e Vladimir si vedranno in Arabia

Leggi su Open.online

Il presidente americanoe quello ucraino Volodymyrsi sono sentiti oggi al telefono, all’indomani della conversazione che il leader Usa ha avuto conPutin. «Ho appena finito un’con il presidenteche è durata circa un’ora», ha scritto su Truth lo stesso, che 20 giorni si scontrò platealmente col leader ucraino alla Casa Bianca. Il colloquio, riferisce, ha riguardato «per la maggior parte la chiamata di ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità.buonae chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. Tale dichiarazione verrà pubblicata a breve», aggiunge ancora il presidente americano.