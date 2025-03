Cityrumors.it - Truffe agli anziani, il piano anti-raggiri: la mossa del Viminale

Unnazionale per difendere glidai: ilsigla due protocolli con Abi e Poste Italiane.Leai danni deglie delle persone più vulnerabili sono in forte aumento e diventano sempre più sofisticate. Dai finti tecnici che si presentano a domicilio con la scusa di controlli e manutenzioni inesistenti, alle chiamate in cui si spacciano per parenti in difficoltà, fino alle frodi online.vittimi diin continua crescita Cityrumors.it foto AnsaTutte queste azioni, con il fine di ingannare le vittime con finte vincite o richieste di dati bancari: i malviventi sfruttano la fiducia e la scarsa dimestichezza con la tecnologia per sottrarre denaro e informazioni sensibili., Piantedosi: ecco i due protocolli d’intesa “salva vittime”Per contrastare questa piaga, oggi a Roma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato due protocolli d’intesa con il presidente dell’ABI Antonio Patuelli e con la presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere.