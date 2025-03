News.robadadonne.it - Trovato un campo di sterminio a Jalisco in Messico, con forni e fosse comuni

Una scoperta agghiacciante, quella fatta dalle autorità lo scorso 5 marzo a Rancho Izaguirre, 60 km dal centro di Guadalajara, la seconda città più grande del, nello stato di. Dopo una soffiata anonima il gruppo Warrior Searchers of, che ha lo scopo di ritrovare i propri cari scomparsi, molte volte vittime della criminalità organizzata, ha scoperto in un ranch un vero e propriodi, con centinaia di scarpe, zaini, pantaloni, camicie, ma soprattutto tantissime ossa umane.Uno scenario definito “tremendo” dai ricercatori giunti sul posto, un vero e proprio lager dove, probabilmente, le vittime sono state costrette a lavorare per il cartello locale dei narcos, ilNew Generation, e poi brutalmente uccise. Nell’orrore, anche il barlume di un’umanità del tutto scomparsa, con le lettere dei prigionieri, anch’esse ritrovate insieme ai resti: “Amore mio, se un giorno non dovessi tornare, ti chiedo solo di ricordare quanto ti amo”.