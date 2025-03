Tvplay.it - Triste addio a 37 anni, il calcio perde un grande attaccante

Si è conclusa la carriera di un. A 37e dopo ben 240 gol è arrivato il momento di smettere. Ha lasciato il segno in tutti i club in cui ha militatoFa sempre un certo effetto quando un calciatore che abbiamo ammirato pere che si è distinto per una carriera di unalivello, decide di ritirarsi.a 37, ilun– Tvplay.it (foto Ansa)Non è stato certo un annuncio improvviso quello pubblicato sulla sua pagina Instagram da unche, in ventidi carriera, è riuscito a segnare ben 240 gol in tutte le competizioni disputate con club anche diprestigio.“Ogni momento passato in campo resterà per sempre scolpito nella mia memoria ma ora è giunto quello di chiudere questo magnifico capitolo della mia vita con orgoglio e con un pizzico di nostalgia“, questo le prime righe del messaggio dialscritto dall’oramai exfrancese Kevin Gameiro.