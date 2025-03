Quifinanza.it - Trentino, trasferirsi in questi paesi vale 100mila euro: come ottenerli

Un contributo fino aperin una località di montagna lontana dal trantran dei centri urbani. Per chi è alla ricerca di una svolta e non disdegna una vita immersa nella quiete delle valli del, la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle risorse a fondo perduto a sostegno delle spese di ristrutturazione e di acquisto di immobili in 33alle prese con lo spopolamento.Si tratta di comunità che da anni devono far fronte alla crisi demografica, con percentuali che nell’ultimo decennio vanno dallo 0,3% al 20% di residenti in meno, e in cui cresce il numero di abitazioni abbandonate.I 33“Stiamo parlando di comuni ‘marginali’ molto piccoli, in cui l’immissione di soli cinque nuovi gruppi familiari cambia la vita di un paese” spiega al Corriere della Sera la dirigente provinciale dell’unità di missione, Ileana Olivo.