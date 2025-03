Sport.periodicodaily.com - Trentesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano cade a Parigi, play-off a rischio

Brutto scivolone dell’Olimpia che, nella, esce sconfitta da(92-79) allontanandosi pericolosamente dal sesto posto e quindi dalla zona-off. Decisivo l’ottimo primo tempo deini trascinati da Tj Shorts autore di 24 punti.: PARIS-OLIMPIA92-79Sconfitta pesante per i campioni d’Italia contro una rivale diretta per i-off. I padroni di casa costruiscono la vittoria nel primo periodo che termina 26-19, per poi andare all’intervallo lungo avanti di nove(48-37).Ad inizio ripresa,sembra potersi avvicinare tanto da portarsi a meno quattro a fine terzo periodo. Il Paris, però, può contare su Lo e su un super Tj Shorts, autore di 24 punti, che gli consente di volare addirittura sul +15.