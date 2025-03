Lanazione.it - Trenta poeti al reading sull’amore al liceo Pacinotti

Venerdì 21 marzo non è solo il primo giorno di Primavera, ma è anche la Giornata mondiale della Poesia. Il comitato della Spezia della Società Dante Alighieri della Spezia festeggerà l’evento con unco, che vedrà protagonisti, ognuno con una lirica sul tema. L’appuntamento è a partire dalle 15.30, alscientificodi via XV Giugno con ingresso libero. Saranno presenti (salvo impedimenti) gli autori, che leggeranno, o faranno leggere, le proprie liriche, selezionate, tra i numerosi partecipanti, dal presidente del comitato spezzino della Dante, Carlo Raggi, ideatore dell’iniziativa. Le poesie sono state raccolte in un’antologia, intitolata ‘Poesie l’amore’, a cura di Carlo Raggi (pubblicato da Gd edizioni di Sarzana), che sarà presentata venerdì e potrà essere acquistata.