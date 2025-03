Quotidiano.net - Tregua finita Inferno Gaza

Dopo due mesi di, mentre languivano i negoziati indiretti con Hamas per la liberazione di 59 ostaggi, Israele ha improvvisamente rotto gli indugi e ha lanciato un vasto attacco aereo contro l’intera Striscia di. Il bilancio – secondo stime provvisorie del ministero della sanità di Hamas – è di oltre 400 morti e 700 feriti fra cui un numero cospicuo di minorenni, donne ed anziani. In un succinto intervento televisivo il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha accusato Hamas di essere responsabile della fiammata di violenza "avendo respinto le proposte giunte dall’emissario Usa Steve Witkoff", relative allo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi e alla definizione di unapermanente. "Questo è solo l’inizio – ha detto Netanyahu –. Siamo giunti alla conclusione che per la liberazione dei nostri ostaggi occorre fare ricorso alla forza militare".