Lanazione.it - Tre porchette nel pianale del furgone, sequestrate dalla Asl, verranno distrutte

La Spezia, 18 marzo 2025 – Tremal conservate alla Fiera di San Giuseppe sono stateAsl e dalle forze dell'ordine, e ora. Il Dipartimento di Prevenzione di ASL 5 e, in particolare, la Struttura Complessa di Igiene degli alimenti di origine animale diretta da Mino Orlandi, ogni anno durante la caratteristica Fiera di San Giuseppe, che si svolge a Spezia dal 17 al 19 marzo, porta avanti controlli ufficiali sugli espositori alimentaristi (quest’anno circa 120 su 600 banchi) che vendono soprattutto dolciumi, salumi, formaggi e panini con la porchetta. Le quattro squadre composte da una decina di veterinari e tecnici della prevenzione di Asl 5, in collaborazione con guardia di finanza, ispettorato del lavoro e polizia locale, stanno procedendo con controlli a tappeto e questa mattina hanno sequestrato 3intere per inadeguata modalità di conservazione.