Tre importanti aggiornamenti per Kingdom Come | Deliverance II

Warhorse Studios e Deep Silver stanno distribuendo treperII: la patch 1.2, il DLC gratuito del barbiere per Henry e il supporto ufficiale per le mod tramite il Workshop di Steam.La patch 1.2 è un aggiornamento importante, frutto di cinque mesi di lavoro incentrato sul perfezionamento e sul miglioramento dell’esperienza di gioco. Offre oltre mille correzioni e miglioramenti, che spaziano dal bilanciamento del gioco al comportamento degli NPC, dai miglioramenti ambientali alle regolazioni dell’equipaggiamento.L’aggiornamento risponde anche ai commenti della community sulla localizzazione specifica per ogni paese, con la correzione delle traduzioni in cinese (tradizionale e semplificato), un font coreano più chiaro e un doppiaggio francese registrato di recente.