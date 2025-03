Ilfattoquotidiano.it - Tre comportamenti maleducati da sperimentare subito

La buona educazione, il rispetto per “l’etichetta”, ha portato la nostra cultura a vietare, almeno in pubblico, una serie digiudicati troppo animaleschi.Se ti metti a sbadigliare, magari emettendo i suoni tipici di uno sbadiglio “goduto” non è bello. Così si finisce per sbadigliare poco anche quando si è da soli. È un grave peccato perché sbadigliare è un’attività che fa bene, migliora l’assorbimento di ossigeno, rinfresca il cervello e aumenta la capacità di attenzione (qui i link a ricerche scientifiche sullo sbadiglio).Sbadigliando poi rieduchiamo il nostro respiro. Troppe persone respirano male e avrebbero bisogno di allenarsi a riempire e svuotare i polmoni come natura comanda. Sbadigliare a lungo è un modo per ottenereun miglioramento della qualità del respiro.