Ilgiorno.it - Travolto dal treno sul cavalcavia. Miracolo dopo l’incidente . Respira da solo ed è cosciente

Sembrava già incredibile che fosse sopravvissuto all’investimento del, ma ora pare quasi unche siae che riesca are da. Resta ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni rimangono molto gravi, però sta meglio il 41enne che l’altra mattina è statoda unin corsa alle porte di Lecco. "Al momento resta ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata", spiegano dall’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Si tratta di un uomo originario del Mali, Africa occidentale, o così almeno sembra, poiché non aveva con sé alcun documento identificativo né altro che possa servire per accertare chi sia. I sanitari che lo assistono lo hanno estubato, poiché non necessità più di alcun supporto perre autonomamente.essersi ripreso è parso comprensibilmente molto agitato per non riuscire a capire né cosa gli sia accaduto e nemmeno dove si trovi e perché.