Dayitalianews.com - Travolto da un’auto mentre camminava lungo la strada: morto un pensionato di 72 anni. L’investitore, 42enne, si è fermato per prestare soccorso, ma vanamente. La tragedia in Contrada Melfi di Sopra a Pontecorvo

sulle strade: pedone investito e uccisoUn drammatico incidente si è verificato nella serata di oggi a, indi, dove un uomo di 72ha perso la vita dopo essere stato investito da. La vittima, identificata come G.C., residente nella zona, stava camminandolainsieme al figlio quando è stata travolta da un veicolo in transito.Il conducente e l’intervento dei soccorsiAlla guida dell’auto, una Lancia Delta, c’era undel posto, che si è immediatamentedopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i soccorsi del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate erano troppo gravi e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il figlio, che si trovava accanto a lui, è rimasto illeso fisicamente ma è stato colpito da un forte shock emotivo.