Trasporto pubblico locale, verso una razionalizzazione senza rinunciare ai servizi

FIRENZE – Nuovo accordo per ilfra Regione Toscana e Autolinee Toscane, il gestore unico regionale. C’è da ripianare un debito non imputabile al concessionario (pandemia e situazione politica internazionale) da circa 310 milioni di euro.Nessun incremento delle tariffe, nessuna riduzione del livello dei. Con l’obiettivo di mantenere ilsu gomma in tutte le aree, soprattutto in quelle a domanda debole della Toscana diffusa, e incentivare in tutto il territorio la ripresa nell’utilizzo delo, non incidendo negativamente sulla domanda di mobilità in fase di ripresa.È la linea politica scelta della Regione Toscana e spiegata dal presidente Eugenio Giani con l’assessore ai trasporti e alla mobilità Stefano Baccelli, per far fronte al disequilibrio del Piano economico finanziario di Autolinee Toscane stimato in circa 310 milioni di euro e dovuto principalmente alla pandemia e alla situazione geopolitica internazionale, e non imputabile dunque a rischio del concessionario.