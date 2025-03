Puntomagazine.it - Traspo Day 2025: Caserta capitale d’Italia del settore trasporto e logistica dal 21 al 23 marzo

Un’importante vetrina per il, con innovazioni tecnologiche, convegni tematici e l’opportunità di confrontarsi sulle sfide delrto e della.Presso il Polo Fieristico A1Expò diSud, da venerdì 21 a domenica 23, dalle 9:00 alle 18:00, si terrà la VII edizione diDay – La Fiera Biennale delrto e della. Un appuntamento particolarmente importante per l’intero comparto e per gli operatori che avranno modo di toccare con mano le novità delsia per quanto riguarda l’aspetto espositivo con gli ultimi prodotti in vetrina, che per ciò che concerne il programma convegnistico, ricco e soprattutto mirato al dibattito delle tematiche calde del.Una fiera tecnica e settoriale molto sentita dalla categoria, anche perchéDay è l’unico evento dedicato interamente al, con un focus a 360° sull’autorto intermodale e sullache si svolge al centro-sud, con espositori provenienti da tutta la filiera da ogni parte