TransferRoom organizza gli speed date dei club | 15 minuti per fare affari con l’aiuto di un traduttore Times

Ilparla delSummit di Berlino, una sorta diper i. Un enorme stanzone dove al posto dei single in cerca di un partner ci sono “professionisti del calcio” che hanno appena “15per parlare di trasferimenti, condi un, e c’è poco tempo per le formalità“.Il quotidiano ne spiega bene il funzionamento. “Ogni iscritto puòre fino a 23 round di incontri in soli due giorni. Suona la campanella. Il tempo è scaduto. Si scambiano i numeri e le tabelle prima del prossimo incontro di trasferimento. Sarà l’inizio di un af? Il tempo riparte“.E così in loop. AlSummit di Berlino ci sono “298di 47 paesi e 73 campionati si sono riuniti per parlare di trasferimenti. Tra i presenti ci sono 69 dei 92inglesi, tra cui tutti i grandi nomi: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Bournemouth, Brighton & Hove Albion“.