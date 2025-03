Thesocialpost.it - Tragico incidente sulla Provinciale 62: muore un motociclista di 30 anni

Un gravestradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada62, all’altezza del chilometro 1, dove undi 30ha tragicamente perso la vita.L’impatto è avvenuto intorno alle ore 16:00, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Ducati Monster ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il guardrail. L’impatto si è rivelato fatale: nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Sardara, Guspini e Gonnosfanadiga, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’. Dai primi accertamenti è emerso che i documenti di guida e la circolazione del veicolo erano regolari.