Thesocialpost.it - Tragedia sull’A1: uomo investito e ucciso mentre attraversa la strada

Leggi su Thesocialpost.it

Unha perso la vita in un tragico incidente. Un’auto lo hava la. Lasi è consumata alle 6 di questa mattina, mercoledì 19 marzo, all’altezza del chilometro 509, tra Orte e Ponzano Romano.Leggi anche: Bambina di 2 anni sfugge al papà e corre in: lui la insegue e vengono travolti da un’auto. Grave la piccolaIndagini in corsoLe forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’incidente. Al momento, non è chiaro perché l’si trovasse a piedi sull’auto. Si cerca di capire se avesse avuto un’avaria all’auto, se fosse coinvolto in un incidente precedente o se ci fossero operai al lavoro in quel tratto.Leggi anche: Brutale aggressione agli inviati di Striscia: il VIDEODisagi al trafficoL’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto di A1 tra Orte e Ponzano Romano, in direzione Roma.