Tragedia nel Lecchese, morto 76enne precipitato da cima Magnodeno

L’uomo si trovava in montagna con altre persone sul sentiero verso Erve.Un uomo di 76 anni èquesto pomeriggio (19 marzo) dopo essere caduto per una trentina di metri da un sentiero, mentre si trovava in montagna con altre persone, seguendo un percorso che porta dain direzione Erve. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.Secondo le prime informazioni ilin un’area impervia sul versante della Valle San Martino. L’incidente è avvenuto nella zona situata sotto il bivacco.L’allarme è stato lanciato qualche minuto prima delle 14; allertati i carabinieri di Lecco, la Soreu Laghi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Bione.I soccorritori, per velocizzare le operazioni, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è partita da Bergamo.