Tragedia di Calenzano, chi sono gli indagati per i cinque morti: "Se l'attività si fosse fermata sarebbero andati persi 255mila euro"

Omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali:queste le accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Prato nei confronti deglinell’ambito dell’inchiesta sull’esplosione del deposito Eni di, non lontano da Firenze.di, chigliper i: “Sesi” (ANSA FOTO) – Notizie.comSotto indaginefiniti, a vario titolo, nove persone. Si tratta di sette dirigenti Eni e due della società appaltatrice Sergen. Indagata anche la stessa Eni spa, con sede a Roma, ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa in ordine ai reati di omicidio e lesioni.L’incidente avvenuto il 9 dicembre 2024 ha causatoe danni per centinaia di migliaia di