Tragedia ad Asti: 12enne precipita dal quinto piano, è in gravissime condizioni

Grave episodio nella città di, dove una ragazzina di 12 anni èta daldella sua abitazione. Il fatto è avvenuto nelle ultime ore e ha immediatamente mobilitato i soccorritori, che hanno trasportato la giovane in ospedale con il codice rosso, segnalando una situazione critica.Ledella ragazza, secondo le prime informazioni, sarebbero molto gravi, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo stato clinico.Ancora da chiarire le cause della caduta: non si esclude alcuna ipotesi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali sistemi di videosorveglianza per capire cosa sia realmente accaduto in quegli attimi drammatici.