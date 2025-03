Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera e ben trovate l'ascolto code per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra laFiumicino è l'uscita per la via Boccea c'è ancoraintenso poi sulla tangenziale ed anche qui abbiamo code tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria e tra lo svincolo per laL'Aquila e la Nomentana direzione Stadio Olimpico rallentamenti perpoi nella galleria Giovanni XXIII in direzione del gemelli intanto proseguono i lavori in via della Pisana lavori che comportano la chiusura del tratto tra via della Tenuta di Santa Cecilia e via di Malagrotta raccomandiamo quindi di fare molta attenzione Il termine dei lavori è previsto per la fine di marzo bene da Massimo peschi è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete sempre consultare il sito