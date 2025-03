Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera e ben trovati a questo nuovo aggiornamento residue code Dopo un incidente sulla via Aurelia all'altezza di Massimina direzioneè sempre per un incidente troviamo il momento Code in via di Pratica all'altezza del Bivio per la via Pontina direzione Pratica di Mare incidente con code nelle due direzioni anche sulla via del mare tra l'euro e Torrino auto in fila poi sulla-fiumicino tra l'euro e il raccordo anulare direzione Fiumicino in tangenziale si sta in fila tra laL'Aquila e la via Salaria verso lo stadio Olimpico è la Farnesina e viale della Moschea direzione San Giovanni ed infine sul Raccordo Anulare abbiamo Code in carreggiata interna code a tratti tra la Nomentana e la Prenestina È tra la pizza e la Boccea dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito