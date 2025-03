Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2025 ore 18:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati all'ascolto ancora chiusa alla via Aurelia all'altezza di Massimina in direzione dia seguito di un grave incidente che vede coinvolti un camion è un auto per ildiretto aquindi ci sono le deviazioni allo svincolo di Massimina inevitabili anche le code code che sono presente a partire da Castel di Guido ma ci sono auto fila anche in carreggiata opposta dal raccordo a Massimina è sul Raccordo Anulare abbiamo code perin carreggiata interna code a tratti tra la Bufala o te lo svincolo per La 24 truppe in esterna code a tratti dallaFiumicino alla diramazione diSud in uscita darallentamenti e code sulla-fiumicino tra l'euro e il raccordo Ma anche sulla Colombo proviamo code tra il raccordo e via di Malafede direzione Ostia intanto proseguono i lavori in via della Pisana lavori che ricordiamo comportano la chiusura del tratto tra via della Tenuta di San Cecilia e via di Malagrotta raccomandiamo quindi di fare attenzione alla segnaletica ai lavori andranno avanti fino alla fine di marzo bene da Massimo vecchi e tutto ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito