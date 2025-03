Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità code per incidente sulla Aurelia tra Malagrotta e il raccordo anulare direzionecon ripercussioni anche in uscita dalla città incidente anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con code a tratti tra la Cina e la Tuscolana abbiamointenso Anche i sulla tangenziale con Code in direzione di San Giovanni tra la Farnesina e la Salaria Ma anche in direzione Stadio Olimpico tra il bivio per laL'Aquila e la Salaria treni a rischio oggi fino alle 17 per lo sciopero nazionale del personale delle FS mi ricordo Poi che per lavori via della Pisana è chiusa tra via della Tenuta di Santa Cecilia e via di Malagrotta raccomandiamo quindi attenzione alla segnaletica i lavori Dovrebbero terminare a fine marzo altri lavori Questa notte sulla data di Ripetta la strada rimarrà chiusa dalle 22 alle 5 tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna deviata la linea bus 628 https://storage.