Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità restringimento di carreggiata con senso unico alternato in via di Tor Cervara altezza Piazza della cervelletta proseguono i lavori notturni e la chiusura al transito dalle 22 sulla passeggiata di Ripetta durante il cantiere la linea bus 628 e deviata in direzione del capolinea di viale Giuseppe Volpi e transita sul lungotevere in Augusta e via Della Penna Oggi è in corso sulla rete ferroviaria un'agitazione di 8 ore che termina alle 17 possibili cancellazioni o variazioni delle corse dei treni programmati https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/19/filee3f74a4a-facb-45b8-bcb1-161e8a110d03PmCADtRuPor2is4zrxp.flac