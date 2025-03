Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per lavori sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra Tor Cervara via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est code persulla tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII via Trionfale In quest'ultima direzione riaperto il tratto di via del Mare segnalato in precedenza chiuso per un incidente tra Acilia e Ostia Antica nelle due direzioni proseguono i lavori su via della Pisana i lavori lo ricordiamo comportano la chiusura del tratto tra via della Tenuta di Santa Cecilia e via di Grotta prestare attenzione alla segnaletica termine interventi previsto per fine marzo scattato alle 9 uno sciopero ferroviario nazionale di 8 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato treni a rischio fino alle 17 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito