Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-03-2025 ore 07:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione tratto chiuso per un incidente sulla A1 firenze-tra Orte e Ponzanono versotemporanea chiusura per incidente sulla via del mare tra il bivio per Acilia e Ostia Antica in entrambi i sensi di marcia intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano aL'Aquila concludi tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia coda tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona il bivio per la tangenziale est in dritto per la giornata di oggi mercoledì 19 marzo uno sciopero ferroviario nazionale di 8 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato treni a rischio dalle 9 alle 17 maggiori informazioni su queste altre notizie disponibili sul sito